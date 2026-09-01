Atelier astrologie Décrypter votre thème astral La Grande École Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier astrologie Décrypter votre thème astral

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 18:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Après le succès des précédents rendez-vous, La Grande École vous invite à un nouvel atelier animé par Sophie Denize, astrologue et formatrice depuis plus de 30 ans.

Lors de cette initiation, découvrez les bases de l’astrologie et apprenez à lire les premiers éléments d’un thème astral. Signes, planètes, maisons… Sophie Denize vous guidera pas à pas pour mieux comprendre les grandes influences qui composent une carte du ciel.

Accessible à tous, cet atelier est l’occasion de porter un nouveau regard sur vous-même, de mieux comprendre votre fonctionnement et d’explorer vos aspirations dans une ambiance conviviale et bienveillante.

– Un temps d’échange sera prévu en fin d’atelier pour répondre à vos questions et approfondir certains points.

– Prolongez ensuite la soirée autour d’un verre ou d’un dîner à La Grande École.

Informations pratiques

Inscription obligatoire. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier astrologie Décrypter votre thème astral

L’événement Atelier astrologie Décrypter votre thème astral Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie