Atelier astrologie Décrypter votre thème astral La Grande École Le Havre
mercredi 9 septembre 2026 · La Grande École · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier astrologie Décrypter votre thème astral
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Après le succès des précédents rendez-vous, La Grande École vous invite à un nouvel atelier animé par Sophie Denize, astrologue et formatrice depuis plus de 30 ans.
Lors de cette initiation, découvrez les bases de l’astrologie et apprenez à lire les premiers éléments d’un thème astral. Signes, planètes, maisons… Sophie Denize vous guidera pas à pas pour mieux comprendre les grandes influences qui composent une carte du ciel.
Accessible à tous, cet atelier est l’occasion de porter un nouveau regard sur vous-même, de mieux comprendre votre fonctionnement et d’explorer vos aspirations dans une ambiance conviviale et bienveillante.
– Un temps d’échange sera prévu en fin d’atelier pour répondre à vos questions et approfondir certains points.
– Prolongez ensuite la soirée autour d’un verre ou d’un dîner à La Grande École.
Informations pratiques
Inscription obligatoire. .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Atelier astrologie Décrypter votre thème astral
L’événement Atelier astrologie Décrypter votre thème astral Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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