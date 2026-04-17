Regards croisés sur le patrimoine et les œuvres d’Un Été Au Havre Rue de Paris Maison du patrimoine Le Havre

Le Havre

Regards croisés sur le patrimoine et les œuvres d’Un Été Au Havre Rue de Paris

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13

Le guide vous propose d’observer comment le patrimoine et l’architecture de la rue de Paris dialoguent avec la création artistique contemporaine.

La déambulation offre l’occasion de revisiter les œuvres de la collection permanente d’Un Été Au Havre et de découvrir quelques-unes des installations de la nouvelle saison.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire En partenariat avec Un Été Au Havre

Public adultes durée 1h30

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Regards croisés sur le patrimoine et les œuvres d’Un Été Au Havre Rue de Paris

L’événement Regards croisés sur le patrimoine et les œuvres d’Un Été Au Havre Rue de Paris Le Havre a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie