Atelier astrologie Les relations karmiques La Grande École Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier astrologie Les relations karmiques

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17 2026-10-01

Atelier Karmique & Transgénérationnel avec Sophie Denize.

Mieux comprendre son histoire pour avancer sereinement.

Et si les situations qui se répètent dans votre vie avaient un sens ?

Relations, blocages, peurs ou schémas récurrents… Cet atelier vous invite à explorer les mémoires qui influencent votre parcours et à découvrir les clés pour avancer avec plus de conscience et de sérénité.

Animé par Sophie Denize, astrologue et formatrice depuis plus de 30 ans, cet atelier associe astrologie karmique et approche transgénérationnelle pour vous aider à mieux comprendre votre chemin de vie, votre héritage familial et les ressources qui vous accompagnent.

Au cours de cette soirée, vous serez guidé(e) pour

– Comprendre votre chemin de vie.

– Explorer votre héritage transgénérationnel.

– Mettre en lumière votre mémoire karmique.

– Transformer ces mémoires en véritables ressources d’évolution.

Un temps d’introspection, de découverte de soi et de partage, pour donner du sens à votre histoire, mieux vivre le présent et ouvrir de nouvelles perspectives pour l’avenir.

Inscription obligatoire. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier astrologie Les relations karmiques

L’événement Atelier astrologie Les relations karmiques Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie