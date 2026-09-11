Atelier au Conservatoire à Rayonnement Départemental, Conservatoire à Rayonnement Départemental, Tourcoing

Informations pratiques

Atelier au Conservatoire à Rayonnement Départemental Samedi 19 septembre, 17h00 Conservatoire à Rayonnement Départemental Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Around Texier

Cet atelier du département jazz du conservatoire présente un répertoire de compositions du contrebassiste français Henri TEXIER.

Samedi à 17h (durée : 1h)

Sans réservation

Conservatoire à Rayonnement Départemental 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Around Texier

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