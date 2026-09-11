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Atelier au Conservatoire à Rayonnement Départemental, Conservatoire à Rayonnement Départemental, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire à Rayonnement Départemental · Tourcoing

Atelier au Conservatoire à Rayonnement Départemental, Conservatoire à Rayonnement Départemental, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Conservatoire à Rayonnement Départemental
Adresse
4 rue Paul Doumer 59200
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Atelier au Conservatoire à Rayonnement Départemental Samedi 19 septembre, 17h00 Conservatoire à Rayonnement Départemental Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Around Texier
Cet atelier du département jazz du conservatoire présente un répertoire de compositions du contrebassiste français Henri TEXIER.
Samedi à 17h (durée : 1h)
Sans réservation

Conservatoire à Rayonnement Départemental 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Around Texier

© DR

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