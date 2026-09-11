AGENDA · Tourcoing
Atelier au Conservatoire à Rayonnement Départemental, Conservatoire à Rayonnement Départemental, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire à Rayonnement Départemental · Tourcoing
Informations pratiques
Atelier au Conservatoire à Rayonnement Départemental Samedi 19 septembre, 17h00 Conservatoire à Rayonnement Départemental Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Around Texier
Cet atelier du département jazz du conservatoire présente un répertoire de compositions du contrebassiste français Henri TEXIER.
Samedi à 17h (durée : 1h)
Sans réservation
Conservatoire à Rayonnement Départemental 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Around Texier
© DR
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- On joue ?!, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 12 septembre 2026
- La grande braderie des médiathèques, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 13 septembre 2026