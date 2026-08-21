Atelier au Sémaphore Découverte de la dentelle aux fuseaux Le Sémaphore Landéda
dimanche 20 septembre 2026 · Le Sémaphore · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Atelier au Sémaphore Découverte de la dentelle aux fuseaux
Le Sémaphore 180 Chemin de Bellevue Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, gladys sauvage propose une découverte de la dentelle aux fuseaux, qu’elle utilise dans ses nombreuses oeuvres.
Du fuseautage à la réalisation d’un petit ouvrage, les apprenti.es dentellier.es découvrent les principes de base.
Sur inscription (6 places)
Inscription à l’adresse contact@gladyssauvage.com .
Le Sémaphore 180 Chemin de Bellevue Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 30 19 37 33
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English :
L’événement Atelier au Sémaphore Découverte de la dentelle aux fuseaux Landéda a été mis à jour le 2026-08-21 par OT PAYS DES ABERS
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