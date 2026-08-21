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AGENDA · Landéda

Atelier au Sémaphore Découverte de la dentelle aux fuseaux Le Sémaphore Landéda

dimanche 20 septembre 2026 · Le Sémaphore · Landéda

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Le Sémaphore
Adresse
180 Chemin de Bellevue
Ville
29870 Landéda
Département
Finistère
Tarif

Landéda

Atelier au Sémaphore Découverte de la dentelle aux fuseaux

Le Sémaphore 180 Chemin de Bellevue Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, gladys sauvage propose une découverte de la dentelle aux fuseaux, qu’elle utilise dans ses nombreuses oeuvres.
Du fuseautage à la réalisation d’un petit ouvrage, les apprenti.es dentellier.es découvrent les principes de base.
Sur inscription (6 places)
Inscription à l’adresse contact@gladyssauvage.com   .

Le Sémaphore 180 Chemin de Bellevue Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 30 19 37 33 

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English :

L’événement Atelier au Sémaphore Découverte de la dentelle aux fuseaux Landéda a été mis à jour le 2026-08-21 par OT PAYS DES ABERS

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