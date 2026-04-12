Soirée de fin de saison avec Gurvan et Riwis (Live) L’Escale Café Culture Landéda samedi 12 septembre 2026.

Landéda

Soirée de fin de saison avec Gurvan et Riwis (Live)

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez célébrer la fin de saison dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Gurvan ouvre la soirée avec un concert intimiste autour de son dernier album Du sale à la neige , suivi d’un live dansant de Riwis pour prolonger la fête.

Un beau moment de partage entre musique live et énergie festive. ✨ .

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

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English :

L’événement Soirée de fin de saison avec Gurvan et Riwis (Live) Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS