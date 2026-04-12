DJ Set Ocean Gaya L’Escale Café Culture Landéda

Landéda

DJ Set Ocean Gaya

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Profitez d’une soirée conviviale avec Ocean Gaya et son univers house minimal. Des rythmes doux et accessibles, une ambiance chaleureuse et détendue un moment musical idéal à partager en famille ou entre amis, pour se laisser porter et passer une belle soirée ensemble. .

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

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English :

L’événement DJ Set Ocean Gaya Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS