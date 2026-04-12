UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

DJ Set Ocean Gaya L’Escale Café Culture Landéda

DJ Set Ocean Gaya L’Escale Café Culture Landéda vendredi 28 août 2026.

Lieu
L'Escale Café Culture
Adresse
350 Ar Palud
Ville
29870 Landéda
Département
Finistère
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Landéda

DJ Set Ocean Gaya

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Profitez d’une soirée conviviale avec Ocean Gaya et son univers house minimal. Des rythmes doux et accessibles, une ambiance chaleureuse et détendue un moment musical idéal à partager en famille ou entre amis, pour se laisser porter et passer une belle soirée ensemble.   .

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement DJ Set Ocean Gaya Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS

À voir aussi à Landéda (Finistère)