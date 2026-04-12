DJ Set Ocean Gaya L’Escale Café Culture Landéda
DJ Set Ocean Gaya L’Escale Café Culture Landéda vendredi 28 août 2026.
Landéda
DJ Set Ocean Gaya
L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Profitez d’une soirée conviviale avec Ocean Gaya et son univers house minimal. Des rythmes doux et accessibles, une ambiance chaleureuse et détendue un moment musical idéal à partager en famille ou entre amis, pour se laisser porter et passer une belle soirée ensemble. .
L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11
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English :
L’événement DJ Set Ocean Gaya Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS
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