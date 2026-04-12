Concert Working Class Zero L’Escale Café Culture Landéda

Landéda

Concert Working Class Zero

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Place à l’énergie rock-metal avec Working Class Zero ! Guitares puissantes, rythmes percutants et ambiance électrique vous attendent pour un live intense et sans compromis. Une soirée idéale pour les amateurs de sons bruts et de sensations fortes. .

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

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English :

L’événement Concert Working Class Zero Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS