Concert Working Class Zero L’Escale Café Culture Landéda
Concert Working Class Zero L’Escale Café Culture Landéda samedi 26 septembre 2026.
Landéda
Concert Working Class Zero
L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Place à l’énergie rock-metal avec Working Class Zero ! Guitares puissantes, rythmes percutants et ambiance électrique vous attendent pour un live intense et sans compromis. Une soirée idéale pour les amateurs de sons bruts et de sensations fortes. .
L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11
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English :
L’événement Concert Working Class Zero Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS
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