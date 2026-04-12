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Concert Working Class Zero L’Escale Café Culture Landéda

Concert Working Class Zero L’Escale Café Culture Landéda samedi 26 septembre 2026.

Lieu
L'Escale Café Culture
Adresse
350 Ar Palud
Ville
29870 Landéda
Département
Finistère
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif

Landéda

Concert Working Class Zero

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Place à l’énergie rock-metal avec Working Class Zero ! Guitares puissantes, rythmes percutants et ambiance électrique vous attendent pour un live intense et sans compromis. Une soirée idéale pour les amateurs de sons bruts et de sensations fortes.   .

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11 

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English :

L’événement Concert Working Class Zero Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS

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