Atelier Auto-Massage des Cimes Crest
Atelier Auto-Massage des Cimes Crest dimanche 5 juillet 2026.
Crest
Atelier Auto-Massage des Cimes
Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont 26400 Crest Crest Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-08-02 2026-09-27 2026-10-25 2026-11-22 2026-12-20
Lors de cet atelier, vous apprendrez des manœuvres d’auto-massage des extrémités pour atteindre un équilibre global. Agathe vous guide tout au long de ce moment de douceur pleinement pour vous.
.
Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 62 68 21 contact@encorpsvisible.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In this workshop, you’ll learn self-massage techniques for the extremities to achieve overall balance. Agathe will guide you through this gentle moment, entirely for you.
L’événement Atelier Auto-Massage des Cimes Crest a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Crest (Drôme)
- Connaissance du monde Groenland l’île extrême Cinéma l’Eden Crest 27 avril 2026
- Journée descente en rappel Crest 9 mai 2026
- À Tour de Jeux Tour de Crest Crest 14 mai 2026
- Spectacle de chansons 13 femmes et quelques valises Cinéma l’Eden Crest 1 juin 2026
- Exposition Florès Atelier Carcavel, 23 rue Archinard Crest 4 juin 2026