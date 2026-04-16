Crest

Atelier Auto-Massage des Cimes

Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont 26400 Crest Crest Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02 2026-09-27 2026-10-25 2026-11-22 2026-12-20

Lors de cet atelier, vous apprendrez des manœuvres d’auto-massage des extrémités pour atteindre un équilibre global. Agathe vous guide tout au long de ce moment de douceur pleinement pour vous.

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Salon des Génies 27 rue Aristide Dumont 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 62 68 21 contact@encorpsvisible.fr

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English :

In this workshop, you’ll learn self-massage techniques for the extremities to achieve overall balance. Agathe will guide you through this gentle moment, entirely for you.

L’événement Atelier Auto-Massage des Cimes Crest a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme