Atelier autoréparation vélo, Parvis de la Gare de l’Arbresle, L’Arbresle
Atelier autoréparation vélo, Parvis de la Gare de l’Arbresle, L’Arbresle mardi 5 mai 2026.
Atelier autoréparation vélo Mardi 5 mai, 16h00 Parvis de la Gare de l’Arbresle Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T16:00:00+02:00 – 2026-05-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T16:00:00+02:00 – 2026-05-05T19:00:00+02:00
Vous souhaitez apprendre à faire des petites réparations, avoir des conseils d’entretien ou faire un contrôle de votre vélo afin de pédaler en toute sérénité au printemps ? Amenez votre vélo et participez à cet atelier organisé par la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle et animé par les repairs acteurs du Repair Café (MJC Fleurieux-Eveux). Pas d’inscription nécessaire. Renseignements au 07.83.54.61.49.
Parvis de la Gare de l’Arbresle Place de la Gare, 69210 L’Arbresle L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Préparez votre vélo pour l’arrivée des beaux jours !