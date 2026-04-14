Atelier autoréparation vélo, Parvis de la Gare de l’Arbresle, L’Arbresle

Atelier autoréparation vélo Mardi 5 mai, 16h00 Parvis de la Gare de l’Arbresle Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T16:00:00+02:00 – 2026-05-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T16:00:00+02:00 – 2026-05-05T19:00:00+02:00

Vous souhaitez apprendre à faire des petites réparations, avoir des conseils d’entretien ou faire un contrôle de votre vélo afin de pédaler en toute sérénité au printemps ? Amenez votre vélo et participez à cet atelier organisé par la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle et animé par les repairs acteurs du Repair Café (MJC Fleurieux-Eveux). Pas d’inscription nécessaire. Renseignements au 07.83.54.61.49.

Parvis de la Gare de l’Arbresle Place de la Gare, 69210 L’Arbresle L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Préparez votre vélo pour l’arrivée des beaux jours !