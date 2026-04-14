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Atelier autoréparation vélo, Parvis de la Gare de l’Arbresle, L’Arbresle

Atelier autoréparation vélo, Parvis de la Gare de l’Arbresle, L’Arbresle

Atelier autoréparation vélo, Parvis de la Gare de l’Arbresle, L’Arbresle mardi 5 mai 2026.

Lieu : Parvis de la Gare de l'Arbresle

Adresse : Place de la Gare, 69210 L'Arbresle

Ville : 69210 L'Arbresle

Département : Rhône

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Atelier autoréparation vélo Mardi 5 mai, 16h00 Parvis de la Gare de l’Arbresle Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T16:00:00+02:00 – 2026-05-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T16:00:00+02:00 – 2026-05-05T19:00:00+02:00

Vous souhaitez apprendre à faire des petites réparations, avoir des conseils d’entretien ou faire un contrôle de votre vélo afin de pédaler en toute sérénité au printemps ? Amenez votre vélo et participez à cet atelier organisé par la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle et animé par les repairs acteurs du Repair Café (MJC Fleurieux-Eveux). Pas d’inscription nécessaire. Renseignements au 07.83.54.61.49.

Parvis de la Gare de l’Arbresle Place de la Gare, 69210 L’Arbresle L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Préparez votre vélo pour l’arrivée des beaux jours !

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