Route des villes et villages médiévaux N°2 (22,8km) L’Arbresle Rhône

Route des villes et villages médiévaux N°2 (22,8km)

Route des villes et villages médiévaux N°2 (22,8km) 69210 L’Arbresle Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Vous arpenterez les ruelles de ces villes et villages médiévaux à la découverte d’un patrimoine local remarquable.

+33 4 74 70 58 08

English :

You will wander through the narrow streets of these medieval towns and villages to discover a remarkable local heritage.

Deutsch :

Sie werden durch die Gassen dieser mittelalterlichen Städte und Dörfer schlendern und dabei ein bemerkenswertes lokales Kulturerbe entdecken.

Italiano :

Passeggerete per le stradine di queste città e villaggi medievali alla scoperta di un notevole patrimonio locale.

Español :

Recorrerá las estrechas calles de estas ciudades y pueblos medievales para descubrir un notable patrimonio local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme