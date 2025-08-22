Route des villes et villages médiévaux N°2 (22,8km) L’Arbresle Rhône
Route des villes et villages médiévaux N°2 (22,8km) 69210 L’Arbresle Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Vous arpenterez les ruelles de ces villes et villages médiévaux à la découverte d’un patrimoine local remarquable.
+33 4 74 70 58 08
English :
You will wander through the narrow streets of these medieval towns and villages to discover a remarkable local heritage.
Deutsch :
Sie werden durch die Gassen dieser mittelalterlichen Städte und Dörfer schlendern und dabei ein bemerkenswertes lokales Kulturerbe entdecken.
Italiano :
Passeggerete per le stradine di queste città e villaggi medievali alla scoperta di un notevole patrimonio locale.
Español :
Recorrerá las estrechas calles de estas ciudades y pueblos medievales para descubrir un notable patrimonio local.
