Parcours patrimoine du Vieil Arbresle L’Arbresle Rhône

Parcours patrimoine du Vieil Arbresle Centre ville 69210 L’Arbresle Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez L’Arbresle, ancienne place forte de l’abbaye médiévale de Savigny et ville étape sur un antique itinéraire de Lyon à Paris maisons Renaissance, église 15ème et 19ème siècles avec vitraux classés, vestiges de l’enceinte et donjon du XIe siècle.

http://www.amis-arbresle.com/ +33 7 78 82 53 08

English : Heritage tour in the old part of L’Arbresle

L’Arbresle is the former stronghold of Savigny abbey and a stopover along the ancient route that linked Lyon to Paris: Renaissance houses, 15th and 19th century church with listed stained glass windows, remains of the outer wall and 11th century dungeon.

Deutsch :

Entdecken Sie L’Arbresle, die ehemalige Festung der mittelalterlichen Abtei Savigny und Etappenstadt auf einer antiken Route von Lyon nach Paris: Renaissance-Häuser, Kirche aus dem 15. und 19. Jahrhundert mit denkmalgeschützten Glasfenstern, Überreste der Stadtmauer und Bergfried aus dem 11.

Italiano :

Scoprite L’Arbresle, antica roccaforte dell’abbazia medievale di Savigny e città di sosta su un antico percorso da Lione a Parigi: case rinascimentali, chiesa del XV e del XIX secolo con vetrate tutelate, resti delle mura e del mastio dell’XI secolo.

Español :

Descubra L’Arbresle, antigua fortaleza de la abadía medieval de Savigny y ciudad de paso en una antigua ruta de Lyon a París: casas renacentistas, iglesia de los siglos XV y XIX con vidrieras catalogadas, restos de la muralla y torre del homenaje del siglo XI.

