Atelier avec Larissa Mayorova « Forêt intérieure », Manoir des livres, Lucinges

Informations pratiques

Atelier avec Larissa Mayorova « Forêt intérieure » Samedi 19 septembre, 14h00 Manoir des livres Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Cet atelier s’inspire librement du travail de Colette Deblé autour de la silhouette féminine. Dans cette interprétation personnelle, la figure féminine devient un espace de paysage. À l’intérieur de la silhouette apparaît une forêt de montagne noyée dans la brume, thème récurrent de la recherche picturale de Larissa Mayorova.

La femme n’est plus représentée par ses traits ou son identité, mais par un paysage intérieur. Les arbres, les montagnes et les nappes de brouillard évoquent la mémoire, le temps, le silence et le lien profond entre l’être humain et la nature.

Cette rencontre entre la silhouette et l’aquarelle permet d’ouvrir un dialogue entre l’univers de Colette Deblé et celui de Larissa Mayorova, dont le langage artistique est fondé sur les atmosphères, les forêts et les paysages de brume.

Lieu de rendez-vous : Manoir des livres – 91 chemin du Château – Lucinges

Inscription obligatoire – Tout public, à partir de 7 ans si l’enfant est accompagné.

Manoir des livres Chemin du château, 74380 Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Lucinges 74380 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Le Manoir des livres est dédié à la conservation et à la valorisation des livres d’artiste. La visite du fonds patrimonial est possible toute l’année. Il accueille trois expositions temporaires par an. Le Manoir des livres propose une programmation régulière d’ateliers, de projections de vidéos, de lectures, de conférences, de rencontres avec des artistes ou des professionnels, pour tous les publics. Son objectif principal est de faire découvrir au plus grand nombre le livre d’artiste.

Cet atelier s’inspire librement du travail de Colette Deblé autour de la silhouette féminine. Dans cette interprétation personnelle, la figure féminine devient un espace de paysage. À l’intérieur de …

©LarissaMayorova