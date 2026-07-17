Escape Box « Sur les traces de Michel Butor », créé par Escapade ludique., Manoir des livres, Lucinges

Informations pratiques

Escape Box « Sur les traces de Michel Butor », créé par Escapade ludique. Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Manoir des livres Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les joueurs ouvrent une mystérieuse valise ayant appartenu à Michel Butor. Au fil d’énigmes inspirées de sa vie et de son œuvre, ils reconstituent les fragments d’un parcours singulier : ses premiers romans, ses voyages, ses collaborations artistiques, ses livres d’artistes, sa passion pour le dialogue entre les formes et les disciplines.

Et si vous découvriez Michel Butor en jouant ?

Rendez-vous le samedi de 09h à 12h à la bibliothèque de lecture publique – Michel Butor, puis, de 14h à 18h au Manoir des livres.

Accessible sans connaissance préalable de l’auteur, cette Escape Box offre une approche sensible, ludique et participative de l’univers de Michel Butor.

Sans inscription préalable – Tout public.

Manoir des livres Chemin du château, 74380 Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Lucinges 74380 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Le Manoir des livres est dédié à la conservation et à la valorisation des livres d’artiste. La visite du fonds patrimonial est possible toute l’année. Il accueille trois expositions temporaires par an. Le Manoir des livres propose une programmation régulière d’ateliers, de projections de vidéos, de lectures, de conférences, de rencontres avec des artistes ou des professionnels, pour tous les publics. Son objectif principal est de faire découvrir au plus grand nombre le livre d’artiste.

Les joueurs ouvrent une mystérieuse valise ayant appartenu à Michel Butor. Au fil d’énigmes inspirées de sa vie et de son œuvre, ils reconstituent les fragments d’un parcours singulier : ses premiers…

©Escapadeludique