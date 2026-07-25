Atelier/Bal Une soirée en renaissance La Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Arudy

Atelier/Bal Une soirée en renaissance La Guinguette du Val

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Oyez, oyez, gens de bonne compagnie ! Vous êtes invité à un véritable voyage dans le temps en compagnie du Collectif Passe-Pieds. Venez découvrir les pas et les rythmes de la Renaissance. Que vous soyez novice ou déjà initié, venez comme vous êtes, laissez-vous guider et entrez dans la danse ! Au programme atelier de danses Renaissance, démonstration en costumes et bal Renaissance. Pour compléter cette immersion, la guinguette proposera également des mets et breuvages inspirés de la Renaissance pour ravir autant les papilles que les amateurs d’histoire. Une belle occasion de mêler culture, patrimoine et plaisir dans une ambiance chaleureuse et festive !

17h atelier.

20h bal.

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

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English : Atelier/Bal Une soirée en renaissance La Guinguette du Val

L’événement Atelier/Bal Une soirée en renaissance La Guinguette du Val Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées