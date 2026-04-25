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Atelier bébé fermier Marianimaux – Locoal-Mendon

Atelier bébé fermier Marianimaux – Locoal-Mendon lundi 4 mai 2026.

Lieu : Marianimaux -

Adresse : 13 route d'Erdeven

Ville : 56550 Locoal-Mendon

Département : Morbihan

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Locoal-Mendon

Atelier bébé fermier

Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 09:30:00
fin : 2026-11-13 10:00:00

Date(s) :
2026-05-04 2026-05-11 2026-05-13

Atelier de 30 min pour les enfants de 6 à 17 mois. Nous irons à la rencontre des lapins, des cochons d’inde et du chien au sol dans l’enclos en mode cocooning.
Un parent par enfant dans l’enclos, le 2ème peut rester à l’extérieur.
Parents accompagnateurs gratuit.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque.   .

Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20 

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English :

L’événement Atelier bébé fermier Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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