Locoal-Mendon

Balade en main à poney ou à cheval

Marianimaux – Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 14:30:00

fin : 2026-05-05 15:45:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27

Séance de 1h15 pour les enfants à partir de 18 mois.

Par groupe de 2 enfants, ils vont apprendre à brosser préparer leur poney pour une balade montée de 40-45min tenu en main par les intervenants de la ferme. A la fin de la séance, ils pourront desceller, récompenser et chouchouter leur poney.

Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .

Marianimaux – Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

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English :

L’événement Balade en main à poney ou à cheval Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon