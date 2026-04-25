Balade en main à poney ou à cheval Locoal-Mendon
Balade en main à poney ou à cheval Locoal-Mendon lundi 4 mai 2026.
Locoal-Mendon
Balade en main à poney ou à cheval
Marianimaux – Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 14:30:00
fin : 2026-05-05 15:45:00
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27
Séance de 1h15 pour les enfants à partir de 18 mois.
Par groupe de 2 enfants, ils vont apprendre à brosser préparer leur poney pour une balade montée de 40-45min tenu en main par les intervenants de la ferme. A la fin de la séance, ils pourront desceller, récompenser et chouchouter leur poney.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .
Marianimaux – Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade en main à poney ou à cheval Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Locoal-Mendon (Morbihan)
- Locoal Mendon Circuit Ty Er Chir Kernours Locoal-Mendon Morbihan 1 mai 2026
- Locoal Mendon Circuit Lapaul-Cosquer Locoal-Mendon Morbihan 1 mai 2026
- Locoal Mendon Circuit le chemin de Cadoudal Pointe de la Forest Locoal-Mendon Morbihan 1 mai 2026
- Atelier bébé fermier Marianimaux – Locoal-Mendon 4 mai 2026
- Atelier découverte sensorielle Marianimaux – Locoal-Mendon 4 mai 2026