Atelier bébés fermiers 0 à 4 ans La Combe aux Ânes Lanvellec

Atelier bébés fermiers 0 à 4 ans

La Combe aux Ânes 1 Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:15:00

fin : 2026-08-21 11:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-03-04 2026-04-04 2026-04-11 2026-05-02 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-16 2026-05-25 2026-06-01 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-15 2026-08-26

Entrez dans l’Univers Enchanté de Mam Cocotte !

* Venez vivre une aventure magique à la ferme, spécialement conçue pour les tout-petits et

leurs accompagnants ! Avec Mam Cocotte, découvrez un monde d’émerveillement

* Des rencontres inoubliables câlinez les ânes, chèvres, poules et bien d’autres adorables animaux.

* Des histoires captivantes laissez-vous transporter par les récits enchanteurs de Mam Cocotte.

* Un cadre naturel sécurisé idéal pour explorer, apprendre et s’amuser en toute sérénité.

Repartez le cœur léger et des souvenirs plein la tête ! Une expérience douce et magique à ne pas manquer. .

La Combe aux Ânes 1 Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

