Atelier Les petits âniers La combe aux ânes Lanvellec
Atelier Les petits âniers La combe aux ânes Lanvellec lundi 6 juillet 2026.
Lanvellec
Atelier Les petits âniers
La combe aux ânes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
L’atelier Les petits âniers invite les enfants (et leurs parents, grands-parents, tatas…) à une première rencontre tout en douceur avec les ânes. Au programme balade à dos d’âne au cœur de la ferme et découverte de la nature, encadrée par une équipe expérimentée.
Pour les enfants de 2 à 8 ans (poids > ou = 30 kg). .
La combe aux ânes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Les petits âniers Lanvellec a été mis à jour le 2026-06-05 par SITARMOR
À voir aussi à Lanvellec (Côtes-d'Armor)
- Visite commentée au Château de Rosanbo Lanvellec 14 juin 2026
- Visite ferme pédagogique et atelier nourrissage des animaux La Combe aux Ânes Lanvellec 6 juillet 2026
- Atelier Les secrets de l’herboriste des animaux 5 12 ans La Combe aux ânes Lanvellec 7 juillet 2026
- La nuit des animaux Lanvellec 17 juillet 2026
- Déambulations baroques Circuit des chapelles Rue de Maudez Lanvellec 4 août 2026