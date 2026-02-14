Atelier Les secrets de l’herboriste des animaux 5 12 ans La Combe aux ânes Lanvellec
Atelier Les secrets de l’herboriste des animaux 5 12 ans La Combe aux ânes Lanvellec mardi 7 juillet 2026.
Lanvellec
Atelier Les secrets de l’herboriste des animaux 5 12 ans
La Combe aux ânes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-07
Atelier Les Secrets de l’Herboriste des Animaux
Atelier nature parents enfants de 5 à 12 ans
Et si les plantes du jardin aidaient à prendre soin des animaux ?
Les enfants deviennent de petits herboristes ils observent, touchent et sentent le thym, le romarin, la menthe, la camomille , avant de préparer leur potion spéciale animaux.
Puis place au grand test direction la ferme pour proposer leur préparation aux animaux, comme de vrais petits soigneurs nature !
Un atelier sensoriel, ludique et plein de découvertes.
Présence d’un adulte accompagnateur obligatoire.
Un même adulte peut accompagner plusieurs enfants.. .
La Combe aux ânes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26
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L’événement Atelier Les secrets de l’herboriste des animaux 5 12 ans Lanvellec a été mis à jour le 2026-06-06 par SITARMOR