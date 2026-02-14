Atelier Les secrets de l’herboriste des animaux 5 12 ans La Combe aux ânes Lanvellec

Lanvellec

Atelier Les secrets de l’herboriste des animaux 5 12 ans

La Combe aux ânes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-07

Atelier Les Secrets de l’Herboriste des Animaux

Atelier nature parents enfants de 5 à 12 ans

Et si les plantes du jardin aidaient à prendre soin des animaux ?

Les enfants deviennent de petits herboristes ils observent, touchent et sentent le thym, le romarin, la menthe, la camomille , avant de préparer leur potion spéciale animaux.

Puis place au grand test direction la ferme pour proposer leur préparation aux animaux, comme de vrais petits soigneurs nature !

Un atelier sensoriel, ludique et plein de découvertes.

Présence d’un adulte accompagnateur obligatoire.

Un même adulte peut accompagner plusieurs enfants.. .

La Combe aux ânes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26

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English :

L’événement Atelier Les secrets de l’herboriste des animaux 5 12 ans Lanvellec a été mis à jour le 2026-06-06 par SITARMOR