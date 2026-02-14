Laine et teinture végétale Lanvellec
Laine et teinture végétale Lanvellec mardi 14 avril 2026.
Laine et teinture végétale
1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-23 2026-04-27
Atelier parents/enfants de 3 à 8 ans
Une belle aventure à vivre en famille entre moutons, rivière et couleurs végétales !
À la ferme, les petites mains curieuses découvrent la laine autrement on touche, on lave, on teint, on expérimente…
Un atelier plein de douceur, de poésie et de découvertes pour repartir avec des souvenirs plein la tête… et un petit trésor à emporter. .
1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26
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English :
L’événement Laine et teinture végétale Lanvellec a été mis à jour le 2026-03-28 par SITARMOR
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