Atelier bébés lecteurs, Médiathèque municipale de La Roche-Chalais, La Roche-Chalais
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque municipale de La Roche-Chalais · La Roche-Chalais
Informations pratiques
Atelier bébés lecteurs Vendredi 2 octobre, 10h00, 10h30 Médiathèque municipale de La Roche-Chalais Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T10:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00
Atelier bébés lecteurs avec Pascale Ardoin pour les petits de 3 mois à 3 ans.
Médiathèque municipale de La Roche-Chalais 14, rue de l’Apre-Côte, La Roche-Chalais La Roche-Chalais 24490 La Roche-Chalais Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 90 67 90 https://www.larochechalais.fr/ https://www.facebook.com/Mairiebureaudessports Ancien Hôtel-restaurant « Le Soleil d’or » transformé en médiathèque municipale. Ouverte du lundi après-midi au samedi matin. Adhésion gratuite pour tous.
Biblis en folie 2026
©mediatheque municipale
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