Atelier Bibliothérapie À force de soi Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage vendredi 25 septembre 2026.

Châtelaillon-Plage

Atelier Bibliothérapie À force de soi

Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:30:00

fin : 2026-09-25 19:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Rendez-vous à La Malle d’Allionis le vendredi 25 septembre de 17h30 à 19h30 pour un voyage intérieur lumineux grâces aux livres et à l’écriture…

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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

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English :

Join us at La Malle d’Allionis on Friday, September 25 from 5:30pm to 7:30pm for a luminous inner journey through books and writing?

L’événement Atelier Bibliothérapie À force de soi Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage