Châtelaillon-Plage

Spectacle de Captain Parade Punks à chats Sorties de plage

Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19 19:20:00

Date(s) :

2026-08-19

Guitare, basse, batterie et… des chats ! Punks à Chats débarque au théâtre de verdure avec un album tout neuf, rock’n’roll et plein de douceur, pour faire bouger toute la famille dès 6 ans !

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Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Captain Parade Punks à chats show Beach outings

Guitar, bass, drums and… cats! Punks à Chats arrive at the Théâtre de Verdure with a brand-new album, rock’n’roll and full of sweetness, to get the whole family moving from the age of 6!

L’événement Spectacle de Captain Parade Punks à chats Sorties de plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage