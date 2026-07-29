Brigitte Sidaner expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Brigitte Sidaner expose à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-17

Du 17 au 23 août, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, Brigitte Sidaner présente Mémo’ARTS de Mer, une exposition de peintures sur bois flotté et fragments de bateaux, rendant un hommage sensible et poétique au monde maritime et à ses pêcheurs.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 20 48 97 sidanerbrigitte@hotmail.com

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English : Brigitte Sidaner expose à l’espace Carnot

From August 17 to 23, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, Brigitte Sidaner presents *Mémo’ARTS de Mer*, an exhibition of paintings on driftwood and boat fragments that pays a sensitive, poetic tribute to the maritime world and its fishermen.

L’événement Brigitte Sidaner expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage