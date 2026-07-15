GRAINS DE SABLE atelier motricité 0-3 ans Entrée GRAINS DE SABLE Châtelaillon-Plage
lundi 17 août 2026 · Entrée GRAINS DE SABLE · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
GRAINS DE SABLE atelier motricité 0-3 ans
Entrée GRAINS DE SABLE Ecole maternelle Jonchery Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Du 17 au 19 août, les ateliers de motricité de Grains de Sable à Châtelaillon-Plage invitent les enfants de 0 à 3 ans à développer leur motricité et leur éveil à travers des parcours ludiques et adaptés à leur âge.
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Entrée GRAINS DE SABLE Ecole maternelle Jonchery Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 18 04 mairie@chatelaillonplage.fr
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English : GRAINS DE SABLE: Motor Skills Workshop for Ages 0–3
From August 17 to 19, the Grains de Sable motor skills workshops in Châtelaillon-Plage invite children ages 0 to 3 to develop their motor skills and early learning through fun, age-appropriate obstacle courses.
L’événement GRAINS DE SABLE atelier motricité 0-3 ans Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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