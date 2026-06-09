Calligraphie et peinture japonaises autour de Chi Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage vendredi 21 août 2026.

Châtelaillon-Plage

Calligraphie et peinture japonaises autour de Chi

Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:30:00

fin : 2026-08-21 16:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Un rendez-vous pour un après-midi créatif à La Malle d’Allionis le vendredi 21 août !

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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

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English :

Join us for a creative afternoon at La Malle d’Allionis on Friday August 21!

L’événement Calligraphie et peinture japonaises autour de Chi Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage