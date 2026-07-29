Daniel Mar, sculpteur d’histoires, expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
lundi 24 août 2026 · Rue Carnot · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Daniel Mar, sculpteur d’histoires, expose à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-24
Découvrez l’incroyable univers de Daniel Mar, l’art du papier, sculpteur d’histoires, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 72 33 d.mar79@icloud.com
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English :
Discover the incredible world of Daniel Mar, paper artist and story sculptor, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.
L’événement Daniel Mar, sculpteur d’histoires, expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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