Daniel Mar, sculpteur d’histoires, expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Daniel Mar, sculpteur d’histoires, expose à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-24

Découvrez l’incroyable univers de Daniel Mar, l’art du papier, sculpteur d’histoires, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 72 33 d.mar79@icloud.com

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English :

Discover the incredible world of Daniel Mar, paper artist and story sculptor, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

L’événement Daniel Mar, sculpteur d’histoires, expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage