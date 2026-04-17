Atelier bien ETRE Apprendre à ressentir les énergies et développer son magnétisme Le Havre
Atelier bien ETRE Apprendre à ressentir les énergies et développer son magnétisme Le Havre samedi 16 mai 2026.
Le Havre
Atelier bien ETRE Apprendre à ressentir les énergies et développer son magnétisme
29 Rue Edouard Herriot Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Tout est énergie, vibration et fréquences de plus matériel au moins palpable.
Pour naviguer dans la vie, il est essentiel de développer son ressenti ce qui favorisera notre discernement et des lieux, personnes ou situations qui nous conviennent ou pas.
Dans cet atelier vous apprendrez à ressentir différentes énergies et comment augmenter votre propre magnétisme à partir de différentes techniques énergétiques en alternance avec les explications .
29 Rue Edouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 64 14 67 elisa-chiron@orange.fr
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English : Atelier bien ETRE Apprendre à ressentir les énergies et développer son magnétisme
L’événement Atelier bien ETRE Apprendre à ressentir les énergies et développer son magnétisme Le Havre a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité
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