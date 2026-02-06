Fête de la Saint-Yves 2026 Quartier Saint-François Le Havre

Fête de la Saint-Yves 2026

Quartier Saint-François 33 Quai Casimir Delavigne Le Havre Seine-Maritime

Le quartier Saint-François vivra à l’heure bretonne les samedis 16 et dimanche 17 mai 2026, lors de la traditionnelle fête de la Saint-Yves organisée par l’Association des Bretons du Havre.

Au programme de ce week-end de festivités bagad (ensemble de musiciens bretons), cercles celtiques, claquettes irlandaises, chants, jeux traditionnels en bois, stand de crêpes et galettes, buvette et un grand marché artisanal avec 45 exposants.

Le samedi soir, initiation aux danses bretonnes et fest-noz jusqu’à 1h du matin. La fête se clôture avec un dernier défilé le dimanche, à 16 h 30, sur le quai Casimir-Delavigne avec tous les danseurs et musiciens. .

