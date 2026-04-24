Atelier Pâtisserie créative Calice & Mandibule Le Havre

Le Havre

Atelier Pâtisserie créative

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Calice et Mandibule vous livre ses secrets de pâtisserie…

Durant 1h30 la team cuisine Calice vous guidera dans la préparation d’un dessert pas comme les autres.

Pour cette séance découvrez les secrets d’Hadjira et de ses succulentes cornes de gazelle aux pouvoirs addictifs !

Notre ambition

Vous transmettre notre passion pour la cuisine et la pâtisserie.

Vous partager nos astuces, conseils et les bons gestes pour pâtisser comme des chefs-cheffes

Satisfaire votre curiosité autant que votre gourmandise.

Vous faire passer un bon moment convivial et échanger entre amoureux.ses de la bonne cuisine.

Chaque participant.e ou duo repartira avec quelques cornes de Gazelle à déguster à la maison.

Pensez à apporter vos contenants.

Réservation obligatoire .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

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English : Atelier Pâtisserie créative

L’événement Atelier Pâtisserie créative Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie