Exposition Ports Verts comment le port se réinvente pour un avenir plus propre

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25

Imaginez un espace où les conteneurs deviennent des modules interactifs, où les défis environnementaux se jouent sur des écrans tactiles ou des plateaux de jeu, où l’on manipule des tangrams en bois pour comprendre l’énergie et où l’on pilote virtuellement des navires vers des carburants propres. Bienvenue dans Pots Verts , l’exposition qui transforme la transition écologique en une expérience ludique et immersive.

Cette exposition permet aux enfants de jouer, aux parents de découvrir, et à chacun de repartir avec une meilleure compréhension des enjeux qui façonnent notre avenir.

Les ports sont au cœur de notre quotidien 90 % des marchandises mondiales transitent par la mer. Derrière chaque objet que nous utilisons, il y a un navire, un camion, une logistique complexe. Mais cette puissance a un coût émissions de gaz à effet de serre, dépendance aux énergies fossiles. Le défi est immense décarboner tout en maintenant les échanges mondiaux.

C’est l’objectif du projet européen MAGPIE, financé par l’Union européenne. Son ambition tester des solutions concrètes pour des ports plus verts, plus intelligents, plus connectés.

HAROPA PORT, avec le port de Rotterdam (Pays-Bas), le port de Sines (Portugal) et le port de DeltaPort (Allemagne), expérimentent des technologies innovantes locomotives hybrides, camions électriques, alimentation électrique des navires, et carburants alternatifs comme l’ammoniac. Ces innovations sont réelles, mais souvent invisibles pour le grand public Ports Verts les rend visibles, compréhensibles… et ludiques.

L’exposition vous plonge dans un univers portuaire en transition, inspiré de ces technologies. Chacune devient une animation interactive qui vous invite à jouer, créer, réfléchir et mesurer l’impact de vos choix.

Tentez d’obtenir le meilleur score avec la locomotive hybride… mais attention à vos décisions diesel ou électrique, les impacts ne sont pas les mêmes. Devenez maître du trafic portuaire en programmant sur écran tactile le parcours idéal pour vos camions verts. Optimisez la circulation, réduisez les émissions et battez le chrono ! Gérez également la puissance électrique du port manipulez un tangram pour brancher un maximum de navires sans faire sauter le réseau. Ajoutez des batteries, calculez vos coups… et relevez le défi du zéro coupure ! Enfin, prenez les commandes de l’avitaillement en ammoniac. En mer, depuis le bateau d’avitaillement, dirigez les navires, gérez les aléas, assurez la sécurité et le remplissage. Plus vous alimentez, plus vous marquez… mais attention aux risques !

Ces animations rappellent que la transition écologique des ports influe sur nous tous elle touche nos modes de vie, notre environnement et l’avenir des villes portuaires. Ports Verts est une invitation à s’approprier la transition, en testant, manipulant et imaginant le port du futur, en famille ou entre amis.

​

Exposition visible tous les samedis du mois et les derniers week-ends du mois, du 14 mars a 30 août 2026. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Ports Verts comment le port se réinvente pour un avenir plus propre

L’événement Exposition Ports Verts comment le port se réinvente pour un avenir plus propre Le Havre a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie