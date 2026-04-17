Atelier bien ETRE Surmenage , burn-out et comment retrouver de l’énergie Le Havre
Atelier bien ETRE Surmenage , burn-out et comment retrouver de l’énergie Le Havre vendredi 1 mai 2026.
Le Havre
Atelier bien ETRE Surmenage , burn-out et comment retrouver de l’énergie
29 Rue Edouard Herriot Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:30:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
D’un trop plein d’énergie qu’on cherche à dépenser, vers un sentiment d’être débordé à l’impression de ne plus rien contrôler dans sa vie sont des aspects où les frontières entre chaque sont parfois minces, voire invisibles .
Ces 3 états dévoilent un degré différent de surconsommation de notre énergie qui va affaiblir tout notre organisme et les fonctions vitales pour se répercuter ensuite sur l’équilibre psychique.
Cet atelier est une pause dans une atmosphère chaleureuse et conviviale afin d’en identifier les mécanismes, certaines causes sous-jacentes et apporter des voies concrètes à court et long terme pour restaurer et entretenir son énergie vitale. Une pratique de qigong de santé que vous pourrez refaire chez vous vous aidera à retrouver de la vitalité… .
29 Rue Edouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 64 14 67 elisa-chiron@orange.fr
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English : Atelier bien ETRE Surmenage , burn-out et comment retrouver de l’énergie
L’événement Atelier bien ETRE Surmenage , burn-out et comment retrouver de l’énergie Le Havre a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité
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