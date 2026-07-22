Atelier Bienvenue à la retraite Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier Bienvenue à la retraite

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Vous partez bientôt à la retraite ou vous venez de franchir le cap ? La retraite, c’est une nouvelle étape plus de liberté… et parfois aussi beaucoup de questions.

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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr

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English :

Are you about to retire, or have you just taken that step? Retirement is a new phase of life: more freedom… and sometimes a lot of questions, too.

L’événement Atelier Bienvenue à la retraite Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Royan