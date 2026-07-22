Atelier Bienvenue à la retraite Maison des associations Royan
jeudi 24 septembre 2026 · Maison des associations · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier Bienvenue à la retraite
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Vous partez bientôt à la retraite ou vous venez de franchir le cap ? La retraite, c’est une nouvelle étape plus de liberté… et parfois aussi beaucoup de questions.
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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
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English :
Are you about to retire, or have you just taken that step? Retirement is a new phase of life: more freedom… and sometimes a lot of questions, too.
L’événement Atelier Bienvenue à la retraite Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Royan
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