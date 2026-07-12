Atelier bières de Noël Truchtersheim
samedi 12 décembre 2026 · Truchtersheim
Informations pratiques
Truchtersheim
Atelier bières de Noël
4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 11:00:00
fin : 2026-12-12 13:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Atelier bières de Noël à la salle du Koeur à Truchtersheim.
Par Hervé Marziou, bièrologue.
Avec l’arrivée de l’hiver et des fêtes de fin d’année, les amateurs de bière ont plaisir à déguster la bière de Noël. Une véritable passion brassicole se cache derrière ces bouteilles, avec un savoir-faire unique et ancestral. Monsieur Marziou proposera une expérience gustative sur cette thématique qui sent bon les épices de Noël ! .
4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@lebeaujardin.alsace
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English :
Christmas beer workshop at the Koeur hall in Truchtersheim.
L’événement Atelier bières de Noël Truchtersheim a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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