Atelier Bijoux en cuir Atelier Carpe Diem Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Atelier Bijoux en cuir

Atelier Carpe Diem 22 Rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Yanna de la P’tite Cordonnerie vous propose un atelier pour créer votre bijou en cuir boucles d’oreilles ou broche.

Imaginez, dessinez, découpez, assemblez… et passez un bon moment !

Autres dates possibles à la demande à partir de 3 personnes. .

Atelier Carpe Diem 22 Rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 18 20 77 06

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English :

L’événement Atelier Bijoux en cuir Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX