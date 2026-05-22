Atelier Bijoux en cuir Atelier Carpe Diem Saint-Pol-de-Léon
Atelier Bijoux en cuir Atelier Carpe Diem Saint-Pol-de-Léon jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Atelier Bijoux en cuir
Atelier Carpe Diem 22 Rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Yanna de la P’tite Cordonnerie vous propose un atelier pour créer votre bijou en cuir boucles d’oreilles ou broche.
Imaginez, dessinez, découpez, assemblez… et passez un bon moment !
Autres dates possibles à la demande à partir de 3 personnes. .
Atelier Carpe Diem 22 Rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 18 20 77 06
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English :
L’événement Atelier Bijoux en cuir Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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