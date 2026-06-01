Atelier Black ou poetry Thann
Atelier Black ou poetry Thann samedi 20 juin 2026.
Thann
Atelier Black ou poetry
8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Transformez des pages imprimées en histoires ou poèmes uniques ! En masquant, révélant et réinventant les mots, laissez parler votre imagination lors de cet atelier créatif et ludique.
Laissez libre cours à votre créativité lors de cet atelier original de poésie et d’écriture ! À partir de pages imprimées, transformez les mots existants en une œuvre unique en masquant, révélant et réinventant le texte d’origine. Une expérience artistique et ludique qui invite chacun à explorer son imagination et à donner naissance à sa propre histoire ou à son poème. .
8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr
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English :
Turn printed pages into unique stories or poems! By hiding, revealing, and reimagining words, let your imagination run wild in this creative and fun workshop.
L’événement Atelier Black ou poetry Thann a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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