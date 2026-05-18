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Atelier Bois pour Enfant à partir de 6 ans Artisanat Rural Tauves

Atelier Bois pour Enfant à partir de 6 ans Artisanat Rural Tauves mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Artisanat Rural

Adresse : 3 Place de l'église

Ville : 63690 Tauves

Département : Puy-de-Dôme

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 30 30 30

Tauves

Atelier Bois pour Enfant à partir de 6 ans

Artisanat Rural 3 Place de l’église Tauves Puy-de-Dôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-12

Atelier Bois pour Enfant à partir de 6 ans
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Artisanat Rural 3 Place de l’église Tauves 63690 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 21 16 18  artisatauves@orange.fr

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English :

Wood workshop for children aged 6 and over

L’événement Atelier Bois pour Enfant à partir de 6 ans Tauves a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy

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