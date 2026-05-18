Tauves

Démonstration d’artisans

3 Place de l’église Tauves Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Découverte de plusieurs savoir-faire artisanaux de la région

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3 Place de l’église Tauves 63690 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 21 16 18 artisatauves@orange.fr

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English :

Discover some of the region’s traditional crafts

L’événement Démonstration d’artisans Tauves a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy