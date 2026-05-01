Tauves

Randonnée gourmande

Tauves Puy-de-Dôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 10:01:00

Date(s) :

2026-07-19

2 parcours 7 et 12km.

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Tauves 63690 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 40 99 89 fernand.taillandier@orange.fr

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English :

2 routes, 7 and 12km.

L’événement Randonnée gourmande Tauves a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy