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Randonnée gourmande Tauves

Randonnée gourmande Tauves dimanche 19 juillet 2026.

Ville : 63690 Tauves

Département : Puy-de-Dôme

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 6 6 6

Tauves

Randonnée gourmande

Tauves Puy-de-Dôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 10:01:00

Date(s) :
2026-07-19

2 parcours 7 et 12km.
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Tauves 63690 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 40 99 89  fernand.taillandier@orange.fr

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English :

2 routes, 7 and 12km.

L’événement Randonnée gourmande Tauves a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy