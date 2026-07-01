Atelier Bois VIELLE-AURE Vielle-Aure

Informations pratiques

Vielle-Aure

Atelier Bois

VIELLE-AURE Base de Loisirs Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fabrication d’un moulin à eau.

Atelier parents/enfants .

VIELLE-AURE Base de Loisirs Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 04 12 08 artlabeclore@gmail.com

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English :

Building a water mill.

L’événement Atelier Bois Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-07-04 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65