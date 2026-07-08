AGENDA · Vielle-Aure
Atelier Bois VIELLE-AURE Vielle-Aure
lundi 27 juillet 2026 · VIELLE-AURE · Vielle-Aure
Informations pratiques
Vielle-Aure
Atelier Bois
VIELLE-AURE Base de Loisirs Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 13:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Fabrication d’un moulin à eau.
Atelier parents/enfants .
VIELLE-AURE Base de Loisirs Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 04 12 08 artlabeclore@gmail.com
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English :
Building a water mill.
L’événement Atelier Bois Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-07-04 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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