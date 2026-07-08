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AGENDA · Vielle-Aure

Atelier Bois VIELLE-AURE Vielle-Aure

lundi 27 juillet 2026 · VIELLE-AURE · Vielle-Aure

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
VIELLE-AURE
Adresse
Base de Loisirs
Ville
65170 Vielle-Aure
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Vielle-Aure

Atelier Bois

VIELLE-AURE Base de Loisirs Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 13:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Fabrication d’un moulin à eau.
Atelier parents/enfants   .

VIELLE-AURE Base de Loisirs Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 04 12 08  artlabeclore@gmail.com

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English :

Building a water mill.

L’événement Atelier Bois Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-07-04 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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