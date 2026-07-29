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AGENDA · Paucourt

Atelier boomerang Paucourt

mercredi 19 août 2026 · Paucourt

Atelier boomerang Paucourt

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
94 Rue de l'Église
Ville
45200 Paucourt
Département
Loiret
Tarif

Paucourt

Atelier boomerang

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Atelier boomerang
Fabrique ton propre boomerang et apprends les techniques pour le faire revenir !   .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59 

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English :

Boomerang Workshop

L’événement Atelier boomerang Paucourt a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS

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