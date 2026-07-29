AGENDA · Paucourt
Atelier boomerang Paucourt
mercredi 19 août 2026 · Paucourt
Informations pratiques
Paucourt
Atelier boomerang
94 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Atelier boomerang
Fabrique ton propre boomerang et apprends les techniques pour le faire revenir ! .
94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Boomerang Workshop
L’événement Atelier boomerang Paucourt a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Paucourt (Loiret)
- atelier avion japonais en forme de rapaces Paucourt 29 juillet 2026
- Rencontre avec des reptiles vivants Paucourt 5 août 2026
- Journée planétarium Paucourt 13 août 2026