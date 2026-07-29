Atelier Bougie estivale et Mocktail chez Vagues et Chineries Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage
vendredi 7 août 2026 · Vagues et Chineries · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Atelier Bougie estivale et Mocktail chez Vagues et Chineries
Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif par personne.
OU 50€ pour deux.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:30:00
fin : 2026-08-07 19:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Créez votre propre bougie parfumée aux senteurs de l’été lors d’un atelier créatif animé par Christelle. Repartez avec une création unique faite de vos mains !
.
Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 60 64 56 vaguesetchineries@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Summer Candle and Mocktail Workshop at Vagues et Chineries
Create your own scented candle with the fragrances of summer during a creative workshop led by Christelle. Take home a one-of-a-kind creation made with your own hands!
L’événement Atelier Bougie estivale et Mocktail chez Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
À voir aussi à Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime)
- Atelier thé japonais Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage 29 juillet 2026
- Spectacle Waterplouf Sorties de plage Châtelaillon-Plage 29 juillet 2026
- Atelier Hip Hop L’été à Beauséjour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage 30 juillet 2026
- Kamishibai d’été Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage 31 juillet 2026
- Concert de plage PNP à La Vague Châtelaillon-Plage 31 juillet 2026