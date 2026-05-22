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Atelier bouquet champêtre en fleurs séchées RDV aux jardins Saintes

Atelier bouquet champêtre en fleurs séchées RDV aux jardins Saintes samedi 6 juin 2026.

Adresse : 20 Rue Saint-Eutrope

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 39 39 39

Saintes

Atelier bouquet champêtre en fleurs séchées RDV aux jardins

20 Rue Saint-Eutrope Saintes Charente-Maritime

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Atelier fleuri A l’occasion des rendez-vous aux jardins, accordez-vous une parenthèse créative et fleurie au cœur du jardin ?
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20 Rue Saint-Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 35 09 85  nerolifleurs@gmail.com

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English :

Flower workshop: take advantage of the rendez-vous aux jardins to enjoy a creative flower interlude in the heart of the garden?

L’événement Atelier bouquet champêtre en fleurs séchées RDV aux jardins Saintes a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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