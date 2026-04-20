Atelier bouquet de fleurs en origami La Remise à Patache Préfailles
Atelier bouquet de fleurs en origami La Remise à Patache Préfailles jeudi 9 juillet 2026.
Préfailles
Atelier bouquet de fleurs en origami
La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 11:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Les Atelier de Maia vous invitent à plier, créer, et recycler !
Venez découvrir l’art délicat de l’origami lors de l’atelier Création fleurs en origami proposé par Les Ateliers de Maia !
Rendez-vous dans un lieu emblématique du centre-bourg de Préfailles, la Remise à Patache, où une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend.
Une fois bien installé, Camille des Ateliers de Maia vous guide pas à pas dans cet atelier.
Bon à savoir
Réservation obligatoire par mail, par formulaire ou directement à la boutique-atelier
Paiement sur place en espèces ou chèques
Public à partir de 6 ans
Stationnement autour gratuit ou limité n’oubliez pas votre disque bleu (en vente à l’office de tourisme si besoin)
N’attendez plus et testez cet atelier créatif avec la Vague Eco Créative et les Ateliers de Maia sur Destination Pornic !
Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .
La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com
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English :
Maia’s workshops invite you to fold, create and recycle!
L’événement Atelier bouquet de fleurs en origami Préfailles a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
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