Atelier bouquet de fleurs en origami La Remise à Patache Préfailles

Préfailles

Atelier bouquet de fleurs en origami

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Les Atelier de Maia vous invitent à plier, créer, et recycler !

Venez découvrir l’art délicat de l’origami lors de l’atelier Création fleurs en origami proposé par Les Ateliers de Maia !

Rendez-vous dans un lieu emblématique du centre-bourg de Préfailles, la Remise à Patache, où une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend.

Une fois bien installé, Camille des Ateliers de Maia vous guide pas à pas dans cet atelier.

Bon à savoir

Réservation obligatoire par mail, par formulaire ou directement à la boutique-atelier

Paiement sur place en espèces ou chèques

Public à partir de 6 ans

Stationnement autour gratuit ou limité n’oubliez pas votre disque bleu (en vente à l’office de tourisme si besoin)

N’attendez plus et testez cet atelier créatif avec la Vague Eco Créative et les Ateliers de Maia sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

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English :

Maia’s workshops invite you to fold, create and recycle!

L’événement Atelier bouquet de fleurs en origami Préfailles a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic