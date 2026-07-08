Atelier Bracelet d’été Blue Fox Coffee Agen
mercredi 15 juillet 2026 · Blue Fox Coffee · Agen
Informations pratiques
Agen
Atelier Bracelet d’été
Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
L’été commence, alors viens faire ton bracelet brésilien ! A partir de 7 ans.
L’été commence, alors viens faire ton bracelet brésilien ! A partir de 7 ans.. .
Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 04 83 91 bluefoxcoffee@outlook.fr
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English : Atelier Bracelet d’été
Summer is here, so come make your own Brazilian bracelet! Ages 7 and up.
L’événement Atelier Bracelet d’été Agen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen
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