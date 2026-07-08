Atelier Bracelet d’été Blue Fox Coffee Agen

Informations pratiques

Agen

Atelier Bracelet d’été

Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

L’été commence, alors viens faire ton bracelet brésilien ! A partir de 7 ans.

L’été commence, alors viens faire ton bracelet brésilien ! A partir de 7 ans.. .

Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 04 83 91 bluefoxcoffee@outlook.fr

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English : Atelier Bracelet d’été

Summer is here, so come make your own Brazilian bracelet! Ages 7 and up.

L’événement Atelier Bracelet d’été Agen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen