Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Atelier bricolage

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-29 15:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Atelier bricolage spécial Halloween. De 5 à 8 ans. Nombre de places limité, sur inscription. .

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Atelier bricolage

L’événement Atelier bricolage Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles