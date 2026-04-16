Atelier ‘Bricole ton déguisement’ pour la Fête des enfants Ecolieu Jeanot Rion-des-Landes

Rion-des-Landes

Atelier ‘Bricole ton déguisement’ pour la Fête des enfants

Ecolieu Jeanot 2860 Rue de Maa Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Toujours dans le cadre de la Fête des Enfants nous organisons un concours de déguisement à base de déchets recyclables!

Cet atelier sera l’occasion de préparer ton déguisement pour être l’heureux élu du concours!

Toujours dans le cadre de la Fête des Enfants nous organisons un concours de déguisement à base de déchets recyclables!

Cet atelier sera l’occasion de préparer ton déguisement pour être l’heureux élu du concours! .

Ecolieu Jeanot 2860 Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 98 81 31

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English : Atelier ‘Bricole ton déguisement’ pour la Fête des enfants

As part of the Fête des Enfants, we’re organising a masquerade costume competition using recyclable waste!

This workshop will give you the opportunity to prepare your disguise and be the lucky winner of the contest!

L’événement Atelier ‘Bricole ton déguisement’ pour la Fête des enfants Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Tartas