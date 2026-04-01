Atelier germination EcoLieu Jeanot Rion-des-Landes

Rion-des-Landes

Atelier germination

EcoLieu Jeanot 2860 Rue de Maa Rion-des-Landes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 12:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Au programme Convivialité Pratique Techniques

Matériel à apporter

1 sac de terreau, 2 à 3L de sable de rivière, une cagette de récup’ avec bâche et votre petit outillage à main.

Note L’horaire exact sera adapté selon la météo et le nombre d’inscrits

Plongez les mains dans la terre et donnez vie aux arbres de demain !

Participez à un atelier pratique et convivial dédié à la germination et la culture de semences ligneuses.

Au programme

Convivialité Accueil chaleureux autour d’une auberge espagnole le midi pour échanger.

Pratique Comprenez les secrets de la stratification froide et lancez la mise en culture des graines (les essences semées seront la surprise du moment !).

Techniques Expérimentez différents processus de semis, le repiquage, les conseils de suivi en 1ère année et la création de nids de graines .

Matériel à apporter

1 sac de terreau (à tamiser), 2 à 3L de sable de rivière, une cagette de récup’ avec bâche (ou caisse de germination) et votre petit outillage à main.

Note L’horaire exact sera adapté selon la météo (matin en cas de canicule) et le nombre d’inscrits (demi-journée ou journée entière). .

EcoLieu Jeanot 2860 Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 54 91 33

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English : Atelier germination

On the program: Conviviality Practice Techniques

Equipment to bring

1 bag of potting soil, 2 to 3L of river sand, a recycling crate with a tarpaulin and your own small hand tools.

Note: The exact schedule will depend on the weather and the number of participants

L’événement Atelier germination Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Tartas